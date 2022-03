Automobilist (34) uit Boxtel overleden bij ongeval op N618

Ook Wijbosch, Boskant, Nijnsel en Olland zijn nu klaar voor evenemen­ten

WIJBOSCH - Eigenaren van marktkramen of kermisattracties hoeven in Wijbosch niet meer aan te kloppen bij bewoners voor stroom of water. De gemeente Meierijstad plaatst voorzieningen voor elektriciteit en water op het plein in Wijbosch, zoals dat ook in Nijnsel, Olland en Boskant gebeurt.

24 maart