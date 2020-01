Automobilist komt vast te zitten op spoor en ontkomt op het nippertje aan aanrijding met trein

Meierij­stad: minimaal 400 woningen dit jaar

15 januari SCHIJNDEL/VEGHEL - Op zoek naar een nieuwe woning in Meierijstad? Dan is er dit jaar meer kans dan in 2019. ,,Het streven is om dit jaar minimaal 400 woningen op te leveren", zegt wethouder Rik Compagne. In 2019 bleef het aantal gebouwde woningen steken op 270.