Bekende en nieuwe gezichten bij wethouders Meierijstad

‘Vriend­schap­pen opdoen en onderhou­den? Niet voor iedereen vanzelf­spre­kend’

SINT-MICHIELSGESTEL/BOXTEL - Of je nou al op leeftijd bent of nog een groentje en pas komt kijken, vriendschappen opdoen en ze goed onderhouden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is Bint Welzijn in The Cave in Sint-Michielsgestel begonnen met een speciaal jongerenproject tegen eenzaamheid: Join Us. In Boxtel kunnen eenzame ouderen terecht in het biljarthuis van ’t Ivoor.

14:22