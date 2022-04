Bestuurder tractor wordt vervolgd voor dodelijk ongeval met Boxtelse wielrenner: ‘Landbouwwerktuig was niet goed bevestigd’

BEST - De bestuurder van de tractor die eind maart was betrokken bij een dodelijk ongeluk op de Oude Baan in Best, wordt vervolgd. Bij het ongeval kwam een 50-jarige wielrenner uit Boxtel onder een landbouwwerktuig terecht, dat van de rijdende tractor was losgekomen.