Beter overleg Boxtel met provincie moet leiden tot extra woningbouw

Jaar op jaar bouwt Boxtel minder nieuwe woningen dan de bedoeling was. Sommige jaren amper een handvol. Een situatie die ook gedeputeerde Erik Ronnes is opgevallen. Woensdag kwam de provinciebestuurder hoogstpersoonlijk poolshoogte nemen. Voor een goed gesprek over het hoe en waarom en ook met het aanbod daar waar mogelijk een helpende hand te bieden door onder meer een betere samenwerking.

Op het gebied van woningbouw was het tussen Boxtel en ‘Den Bosch’ namelijk niet altijd koek en ei. Bouwprojecten, zoals dat aan de Roderweg in Liempde, lopen al jaren vertraging op. De twee overheden kunnen het maar niet eens worden over allerlei zaken, zoals het aantal woningen dat aan de rand van het dorp mag worden neergezet.

Versnelling

,,Daarover hebben we het vandaag alvast gehad”, aldus wethouder Wim van der Zanden. ,,We hebben ook afspraken gemaakt dat er nu wel een versnelling komt.”

Volledig scherm Het bouwperceel tussen de Hamstraat en Roderweg in Liempde. © Marc Bolsius

Ronnes beaamt dat: ,,Een goed gesprek werkt ook veel beter dan elkaar al maar brieven schrijven. Een bezoek als dit heeft van mijn kant ook zeker de achterliggende gedachte dat wij als provincie willen helpen waar mogelijk. En om te horen waar de gemeente tegen aanloopt bij het maken van plannen en hoe aan onze kant daarvoor de obstakels kunnen worden weggehaald. Gesprekken die ook begrip moeten opleveren en overleg vooraf. Zodat we aan het einde van de rit niet hoeven steggelen over details die bouwplannen vertragen.”

Voldoende nieuwe huizen

Concreet zal dat niet per direct leiden tot het door het Boxtelse gemeentebestuur zo gewenste aantal van meer dan honderd nieuwe woningen per jaar. Ronnes: ,,Wel heb ik gemerkt dat hier een gedreven en ambitieus college aan de slag is. Dat ook volop plannen heeft die de komende tijd wel tot voldoende nieuwe huizen kunnen leiden.”

Naast de Roderweg is ook de beoogde bouwgrond in de noordwest hoek tussen Esch en Boxtel al tientallen jaren een discussiepunt tussen Boxtel en de provincie. Ook die locatie kwam gisteren uitgebreid ter sprake. ,,Inderdaad wordt daar al lang over gesproken”, aldus wethouder Desire van Laarhoven. ,,Maar in het verleden ging het louter over woningbouw. Nu speelt er veel meer een rol. Zoals de transitie van de landbouw en de mobiliteit. Dat maakt een idee als dit met een treinstation om de hoek kansrijker.”

Overigens zijn die plannen voor de (verre) toekomst. Met Ronnes bezochten beide wethouders woensdag onder meer Lennisheuvel en Heem van Selis. Plekken waar op korte termijn of inmiddels zoals Heem van Selis al volop wordt gebouwd.