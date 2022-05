Bewoners appartementencomplex in Sint-Oedenrode geëvacueerd door brand

Dat hulpdiensten werden rond 03.45 uur gealarmeerd voor de brand in een appartement aan de Meierij B. De politie heeft geholpen met het evacueren van de bewoners. Zij werden opgevangen bij Brabantzorg Odendael, aan de overzijde van de straat. De brand was al snel onder controle. Een hoogwerker en waterwagen zijn uiteindelijk niet nodig geweest.

De brandweer heeft in de omliggende woningen metingen verricht. Enkele deuren werden opengebroken, omdat niet alle bewoners thuis waren. De bewoners gaan als dat mogelijk is weer terug naar hun woningen. Indien nodig wordt er opvang geregeld. Het is niet bekend hoe ernstig de schade is. Er is een persoon met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.