Bewoners Liempde tegen komst 400 arbeidsmigranten: ‘Wethouder loopt aan het handje van uitzendbureau’

Den Bosch en Oss vragen kabinet om te stoppen met ’dumpen’ Haagse daklozen

DEN BOSCH/OSS - Het ‘droppen’ van daklozen uit Den Haag in andere gemeenten is onverantwoord en moet stoppen. Deze boodschap geven Den Bosch en Oss namens gemeenten in Noordoost-Brabant af richting het kabinet.