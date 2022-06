Bij gastronomisch voedselbos in Esch komt heel wat kijken: ‘We knijpen ons elke dag in de arm’

SP Boxtel schrijft Joost aan: ‘Stop huurverho­ging, dit vergroot de armoede’

BOXTEL - Géén huurverhoging voor de laagste inkomens en huurders die vochtproblemen in huis hebben. De SP in Boxtel heeft Woonstichting Joost gevraagd ‘om alles op alles te zetten om de huurverhoging (maximaal 2,3 procent) per 1 juli niet door te voeren.

17 juni