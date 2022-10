Bijna 1,7 miljoen extra te besteden voor Meierijstad

Elk jaar kijken gemeenten ernaar uit, de septembercirculaire. Krijgen we toch meer of minder geld van het rijk? Dit jaar valt het mee, ook voor Meierijstad: een kleine 1,7 miljoen extra

Voor Meierijstad is de algemene uitkering van het rijk dit jaar netto bijna 1,7 miljoen euro hoger. Het totale bedrag dat het rijk uitkeert is zelfs ruim 4,6 miljoen euro hoger. Maar het rijk heeft bepaald dat een belangrijk deel van die uitkering een verplichte bestemming heeft.

Van het extra geld valt het belangrijkste deel onder de energietoeslag waartoe het kabinet heeft besloten om inwoners tegemoet te komen in de explosief gestegen energiekosten. Voor Meierijstad is dat 1,75 miljoen en van dat geld kan de gemeente dus niets anders doen. In totaal heeft Meierijstad hiervoor dit jaar nu al ruim 4,7 miljoen euro ontvangen.

Inburgering en vervoer

Zo is ook al van een kleine 7 ton bepaald dat Meierijstad die moet besteden aan de kosten van de invoering van de Omgevingswet. Ruim 70.000 euro is voor inburgering van asielzoekers en ruim 40.000 euro is bedoeld als bijdrage in de kosten van onderwijs aan Oekraïners en met name aan het busvervoer van en naar de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.

Tot en met 2025 krijgen de gemeenten nog een uitkering uit het gemeentefonds die vergelijkbaar is met dit jaar. Maar vanaf 2026 wil het rijk overstappen op een andere financiering van provincies en gemeenten. Maar hoe dat eruit gaat zien weet nog niemand. Dat veroorzaakt bij de lagere overheden grote onduidelijkheid en onzekerheid in de meerjarenbegroting vanaf 2026.

Ravijnjaar 2026

Er is al wel eenmalig geld in het vooruitzicht gesteld voor de gemeenten. Voor Meierijstad is dat in 2026 een bedrag van ruim 3,5 miljoen euro aan algemene uitkering. Maar daarna is totaal onzeker op welke basis de gemeenten hun geld krijgen en bestaat er voorlopig een tekort op de rijksbegroting van bijna 4 miljard. In de meerjarenoverzichten hebben de gemeenten 2026 daarom al bestempeld als ‘ravijnjaar'.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.