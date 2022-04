Bijzondere lintjes: één voor gezond drinkwater in Sri Lanka

SINT-MICHIELSGESTEL - Hij ging ze eerst thuis ophalen met een bus. Burgemeester Han Looijen van Sint-Michielsgestel nam de tien kandidaten vervolgens mee naar gemeenschapshuis Litserborg in Den Dungen, om ze daar de versierselen op te spelden. Acht keer Lid in de Orde van Oranje Nassau, twee keer Ridder.

De tsunami was amper voorbij in 2004 of Jan van der Steen trok zich het noodlot van Sri Lanka aan. Noodhulp, gezond drinkwater en sanitair, met een speciale stichting Kansarmen Sri Lanka trok hij ten strijde. En met succes. Inmiddels zijn er 250 projecten uitgevoerd en hebben duizenden Sri Lankanen drinkwater. Van der Steen kreeg de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij zit momenteel nog in Sri Lanka. Via een online-verbinding reikte burgemeester Han Looijen vanuit Litserborg dit lintje uit. Dat wordt Jan van der Steen later nog in het echt opgespeld.

Volledig scherm Via een online-verbinding met Sri Lanka reikt Han Looijen een lintje uit aan Jan van der Steen. © Domien van der Meijden

Wout van Son mocht dezelfde onderscheiding in ontvangst nemen. Van Son zat in het bestuur van LTV de Beek en Golfclub Rosmalen, zat in de Raad van Elf in Bokkendonk en het bestuur van de Fidderoasie. Ook bij Ontmoetingscentrum De Huif nam hij een rol om de commerciële aanpak te verbeteren. Hij vervulde daarnaast een rol bij de opzet van het hospice.

José Verhagen mocht net als acht anderen het lintje Lid in de Orde van Oranje Nassau in ontvangst nemen. Verhagen omdat ze bij korfbalvereniging BMC al vanaf jonge leeftijd allerlei rollen vervulde. Zoals jeugdtrainer, coach, wedstrijden fluiten, technische commissie en het opzetten van kleuterkorfbal.

Riekie van der Linden is een bezige bij: ze had of heeft veel gedaan bij De Dors(t)vlegels, Gestelse Pomp, de Vrienden van Sint Michaël, voormalig voetbalclub SCI en tennisvereniging Thadia. Ook bij de Ondernemersvereniging deed ze sociale activiteiten.

Bart Pennings is op heel veel vlakken actief (geweest). Bij golfclub Coudewater, het parochiebestuur Heilige Augustinus, parochiebestuur Sint Norbertus Berlicum-Middelrode, adviseur van de fusieparochie, Rijvereniging de Cowboys, Stichting Ruitersport Berlicum, Tennissport Berlicum en politieke partij Aktie.

Faas Sengers kreeg zijn onderscheiding voor zijn werk bij CV De Meute, zijn betrokkenheid bij D'n Opwermer en het Prinsendiner. Hij schreef ook muziek voor De Kleinkeinder in Den Bosch. Daarnaast deed hij veel voor Gestel Vooruit (later Gestel Events).

Henk van Rijnsoever is actief bij wandelsportvereniging Groot Gestel, de landelijk Opschoondag, het muziekbandje ‘Ut kumt wel.’ Ook bij het hospice doet hij veel, zoals onderhoudswerk en werk in de tuin. Stichting Hartwacht heeft ook zijn aandacht, net als de Klusbrigade en Zonnebloem.

Idette Honselaar-Brouwers is al 22 jaar mantelzorger voor haar verstandelijk beperkte zwager, regelt al zijn zaken en helpt in de woonvoorziening waar hij woont. Ook is ze sinds 2004 betrokken bij hockeyclub Berlicum.

Petra van der Wal is al 33 jaar met veel zorg bezig voor haar dochter Wendy, die geen dagbesteding meer heeft sinds corona. Daarnaast is Van Amstel actief voor de collectie voor Handicap.nl, was ze overblijfmoeder op een basisschool, is ze betrokken bij De Luchthappers en KansPlus BO en begeleidt ze een cliënt van Cello.

Francien van der Burgt-Smits kreeg ook de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau, net als de zeven voorgaande decorandi. Zij kreeg de onderscheiding voor haar werk bij 't Kiemveld (later Fonkel), waar ze ook tijdens het kamp veel werk verricht. Verder zet ze zich in voor het Bouwdorp Den Dungen, buurtvereniging Litserstraat en de Vincentiusvereniging.



