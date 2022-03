Blauwe Scholk krijgt beschermde status, New Kids kunnen rustig slapen, jonguh!

SINT-MICHIELSGESTEL - Het merendeel van het gebouw van de Blauwe Scholk in Den Dungen wordt niet gesloopt en krijgt zelfs de status gemeentelijk monument. Dungenaren haalden de New Kids uit Maaskantje van stal om indruk te maken, Jonguh!

Met de nieuwe status voor de Blauwe Scholk zet de gemeente Sint-Michielsgestel de stap die veel Dungenaren al veel eerder wensten: de historische waarde van het bijzondere gebouw zoveel mogelijk intact laten als er straks een nieuwe bestemming is gevonden voor de leegstaande, oude Mariaschool.

Quote De Blauwe Scholk heeft bijzondere, waardevol­le elementen, zoals een aparte trappenhal en ingebouwde kasten Ed Mathijssen, Wethouder Sint-Michielsgestel

,,Als het gebouw op termijn een nieuwe bestemming krijgt met bijvoorbeeld appartementen en in de ‘plint’ andere bestemmingen, dan is het in ieder geval duidelijk dat cultuur-historisch waardevolle elementen van het gebouw overeind moeten blijven", zegt wethouder Ed Mathijssen. ,,En dat geldt dan zowel voor de buitenkant waar bijzonder gevelelementen in zitten, maar ook voor binnen waar onder meer een bijzondere trappenhal in zit en ingebouwde kasten.”

Zeldzaam

RHO Adviseurs deed namens de gemeente een tijd terug onderzoek naar de waardevolle elementen van het gebouw dat nog ooit is opgezet door de Zusters van Liefde uit Schijndel en zeldzaam is. Van zulke gebouwen uit de beginperiode van de twintigste eeuw zijn er inmiddels niet veel meer over.

Deel slopen

Het gebouw kent verschillende bouwfasen. Fase 1, 2 en 3 blijven overeind. Maar fase 4, die het laatst is aangebouwd, wordt gesloopt. Dat gaat dan om de sloop van de huidige entree van het gebouw, met bijbehorende toiletgroep en kleedruimten.

Volledig scherm De Blauwe Scholk. Het linkerdeel op de foto wordt gesloopt. © Domien van der Meijden

Toen Sint-Michielsgestel zich voornam om De Blauwe Scholk te gaan slopen, kwam er reuring in Den Dungen. Een speciaal comité Behoud Blauwe Scholk haalde meer dan duizend handtekeningen op en bood die petitie aan bij burgemeester Han Looijen.

Vervolgens kreeg dat comité steun van de Heemkunde Op Die Dunghen, milieuvereniging Het Groene Hart en daarna ook van het Cuypersgenootschap.

Zeer ongewenst

,,Met de sloop van dit gebouw dreigt belangrijk en voor het dorp beeldbepalend erfgoed verloren te gaan. Dat is zeer ongewenst en ook onnodig. Wij spreken dan ook nadrukkelijk onze steun uit voor het verzet tegen sloop vanuit het dorp. Tevens verzoeken wij u om per direct de aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument, middels de Erfgoedverordening Sint-Michielsgestel 2017 te starten”, liet dit genootschap aan het adres van Sint-Michielsgestel weten.

Meisjesschool

Het Cuypersgenootschap benadrukte dat elders in Nederland soortgelijk gebouwen succesvol een herbestemming hebben gehad en dat Den Dungen dat ook verdient. De historie van de Blauwe Scholk voert terug naar de negentiende eeuw. In 1868 liet het kerkbestuur van Den Dungen een klooster bouwen waarin ook een gemengde kleuterschool en een tweeklassige meisjesschool waren gevestigd. Rond 1900 werd de nieuwe school in gebruik genomen en jaren later weer uitgebreid.



