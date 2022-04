Boeremèrt in Liempde gaat met de tijd mee

LIEMPDE - Als vanouds gezellig en drukbezocht. Tweede Paasdag was de Boeremèrt in Liempde na twee jaar coronastilte eindelijk weer open. Met een mooie mix van traditionele en nieuwe elementen. ,,Ik mis het varken aan de ladder trouwens wel.”

Oude ambachten en oud-Hollandse spellen, voor het eerst afgewisseld met moderne foodtrucks, een klimwand en kabelbaan. ,,Leuk dat er voor oudere kinderen nu ook meer te doen is,” vindt Jara Huijberts. Ze staat op D’n Tip en vergezelt haar nichtje Kyrana (9) die aan de kabelbaan naar beneden roetsjt en intussen een stapel blikjes met een bal omver probeert te gooien. ,,Leuk om te doen!”

Verderop aan het Kaarpad – omgedoopt tot ’t Oude Smulstraatje – komen hongerige bezoekers goed aan hun trekken. Ze kopen er spekstruif, wafels en worstenbroodjes en strijken met hun lekkernijen neer aan de ronde tafeltjes op het zonovergoten Concordiaplein. ,,Dit Smulstraatje hebben we voor het eerst”, verklaart Lucie van den Boom, lid van de keukencommissie.

Volledig scherm Jasmiya Huijberts glijdt van de kabelbaan op D'n Tip terwijl haar zusje Kyrana op haar beurt wacht. © Noor Reigersman/BD

Voorzichtig vanwege corona

,,Voorheen stonden de kraampjes verspreid. Door deze nieuwe opstelling kunnen we elkaar een handje helpen als het bij een van de kraampjes erg druk wordt. Dat is efficiënter en dat is nodig, want we hebben nu wel wat minder vrijwilligers dan voorheen. Hoe dat komt? Mensen hebben hun nieuwe bezigheden gevonden en anderen zijn nog voorzichtig vanwege corona, vermoed ik.”

En dat bevestigt Jan Nijssen, lid van het Comité Boeremèrt ook: ,,Het is inderdaad lastig om vrijwilligers te vinden. Op het laatste moment hebben er zich nog een paar gemeld. Best spannend allemaal.”

Volledig scherm ’t Oude Smulstraatje op de Boeremèrt in Liempde. © Jan Zandee

Veertig jaar niet geweest

Desondanks liep alles op rolletjes. Theo Wouters en zijn vriendin Liesan van Buêl uit Schijndel zitten op een bankje van de zon te genieten. ,,Fijn dat het nu weer kan”, vindt Wouters. ,,Ik ben veertig jaar niet geweest en je ziet dat het commerciëler en moderner is geworden, maar dat is ook logisch. Veertig jaar geleden liepen de mensen nog rond in hun manchester broek. Ik mis het varken aan de ladder trouwens wel.”

Tegenover hem staat de kraam van Lambert van der Veeken met daarin een hele verzameling meccano-landbouwvoertuigen, die hij zelf heeft gebouwd. ,,In 1966 stond ik voor het laatst met een paar meccanowerken op de Landbouwdagen op Velder in Liempde”, vertelt Van der Veeken. ,,Leuk om terug te zijn: ik krijg mooie reacties van het publiek.”

Volledig scherm Jan van der Veeken en zijn meccano-kraam. © Noor Reigersman/BD

Publiekstrekker

Hij staat met zijn kraam naast de vier tractoren uit de jaren ’20 van Boxtelaar Marco Veroude, óók een nieuwe publiekstrekker. Ze maken deel uit van meerdere groepjes tractoren die her en der op het terrein staan, onder meer uit de jaren ’50 én heel moderne.

De oldtimers van Veroude trekken de meeste aandacht. ,,Prachtig”, vindt René IJpelaar uit Kaatsheuvel. ,,Zulke oude zie je niet vaak. Moet je kijken: hij kan maar 6 kilometer per uur.” Veroude is blij dat hij zijn trekkers weer mag exposeren. ,,Wel veel werk om ze hier te krijgen, want ze kunnen met hun ijzeren banden niet op straat rijden.”

Volledig scherm Poppenkast met Jan Klaassen en Katrijn in het Concordiapark. © Noor Reigersman/BD

Poppenkast

Ook de poppenkast van de familie Van de Loo trekt de aandacht. Daarmee werden vijftien jaar lang voorstellingen gegeven, onder meer op de Boeremèrt. De jongere generatie heeft het poppenkastspel overgenomen. ,,Heel leuk om dit met alle neven en nichten te doen”, glundert Harm van Ruremonde (28).

De bankjes voor de poppenkast zitten vol met kleine kinderen die aandachtig kijken naar Jan Klaassen en Katrijn, ofwel Manon van Ruremonde en Irma Peijnenburg. Als Piet de Boef vraagt waar de zak met geld is die Jan Klaassen van zijn suikertante heeft geërfd, roepen de jeugdige toeschouwers behulpzaam: ,,Hij zit verstopt in de klok!”

Volledig scherm Poppenkast met Jan Klaassen en Katrijn in het Concordiapark. © Noor Reigersman/BD