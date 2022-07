Boxtel moet blijven hameren op belang miljoenen voor spoorplannen

De drie overheden tekenden in 2015 een overeenkomst voor vijf majeure verkeersprojecten rond de dubbele spoorovergang aan de Tongersestraat. Daar is een budget voor van 43,4 miljoen euro, maar inmiddels worden de kosten geschat op 64 miljoen euro. Na wat verrekeningen is er een tekort van 17,6 miljoen euro. En daar is geen geld voor, want Rijk en provincie hebben al aangegeven geen eurocent bij te leggen. Dat bezorgt Boxtel een gigantisch probleem, nog even los van het feit dat de gemeente dat geld ook niet heeft.