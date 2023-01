Boxtel wint inhaalduel met WEC met 2-0

Een varken met een tatoeage, is dat een goed of een slecht idee?

DEN BOSCH - De Vlaamse kunstenaar Wim Delvoye baarde in de jaren negentig opzien met het tatoeëren van varkens. Nu zijn expositie Labour of Love te zien is in Het Noordbrabants Museum is het tijd voor een goed gesprek over dierenliefde en dierenleed. Kunstenaars Tinkebell en Kim Pattiruhu verkenden met museumbezoekers de grenzen.

