Boxtel zet de druk er vol op bij grondeigenaren rond het spoor, Keulsebaan en nieuwe verbindingsweg

Mascot vluchtte twee keer, maar is nu gelukkig­ste man ter wereld tussen de Rooise koeien

SINT-OEDENRODE- Allemaal zijn ze de oorlog in Oekraïne ontvlucht, al zou je dat bij veel van de in de voormalige Rabobank in Sint-Oedenrode ondergebracht vluchtelingen niet direct raden. Hier nauwelijks blonde moeders met kinderen, maar vooral mannen met een heel ander voorkomen. Zoals de van oorsprong Zimbabwaanse dierengeneeskundestudent Makore Tatenda Mascot.

21 juni