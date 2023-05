Boxtelaren bekennen kleur: ‘Blij dat spiegeltent niet is opgedoekt’

Overschot van 12 miljoen schuift in Best direct door naar de reserves: ‘We gaan op de kleintjes letten’

BEST - Ze houden 12 miljoen euro over in Best op de jaarrekening van 2022. Maar ‘de champagne gaat hier niet open’ aldus wethouder financiën Rik Dijkhoff: ,,Dit geld schuiven we helemaal naar de reserves. Ook Best moet op de kleintjes gaan letten, nu alle kosten zo zijn gestegen.”