Boxtels Dorpsfeest is succes, alleen jongeren ontbreken nog

Huis en haard Jet en Stefan wonen kleurrijk: ‘Vijftig tinten grijs? Wij hebben honderd tinten oranje’

SINT-MICHIELSGESTEL - Oranje huis, oranje meubels, oranje gordijnen. Jet zelf is ook oranje. In het dorp wordt ze wel ‘oranje Jet’ genoemd, vanwege haar outfits. ,,Oranje maakt me blij.”