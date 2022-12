Het Boxtel van Ria Koelink: ‘Gruwelijke hekel aan stilzittafels’

De kaartjes met het spelschema voor de bridge liggen op tafel. Ria Koelink (84) is de oprichter en kartrekker van de Boxtelse bridgeclub Sans Atout. ,,Het is elke maandagmiddag en dat moet ik wel even voorbereiden.”

Zelf speelt ze niet mee. ,,Ik haal de drankjes bij de bar zodat iedereen kan blijven zitten, en die breng ik bij alle spelers langs. Want als iedereen zelf drankjes zou gaan halen, dan wordt het zo trubbelig. Je moet je aandacht erbij houden. Maar soms speel ik wel, hoor. Bijvoorbeeld als iemand ziek is en de oproepmensen niet kunnen. Dus we hebben nooit stilzittafels. Daar heb ik een gruwelijke hekel aan.”

Daglicht

Bridgen zit haar in de genen. ,,Mijn broer en zuster zijn er heel goed in. Ik wat minder, maar ik vind het erg leuk om te organiseren en te ridderen.” Eh… redderen? ,,Nee, rídderen, ken je die term niet? Dat betekent bezig zijn.” In 2007 richtte ze de bridgeclub op die eerst in De Rots speelde en daarna in café Fellenoord. En dan nu in het restaurant van Elisabethsdael. ,,We spelen op maandagmiddag van halftwee tot halfvijf, zodat iedereen in daglicht weer naar huis kan.”

Quote De eerste spelletjes­mid­dag was een groot succes Ria Koelink En dan de gebruikelijke vraag: zijn er minder leden sinds corona? ,,Nee, juist meer. We hadden er 24 en nu zijn het er 32. We gaan door in de zomer, in tegenstelling tot de andere bridgeclubs, en daardoor zijn er acht leden bij gekomen. Het is een gezellige groep en dat is minstens zo belangrijk als het bridgen zelf. Goed tegen eenzaamheid en je bent een middag weg van huis.”

En winnen, hoe belangrijk is dat voor de deelnemers? ,,Ik zeg altijd: we zijn hier voor het spel, de gezelligheid en voor de eer in de krant: de uitslagen staan in de lokale kranten en op Omroep Dommelland.” Ria heeft nog meer pijlen op haar boog. ,,Met twee andere bewoners van Princenlant organiseer ik één keer per maand een spelletjesmiddag, ook in Elisabethsdael. Op de derde donderdagmiddag van de maand van twee tot vier uur. We hebben net de eerste keer gehad en dat was een groot succes. Achttien mensen deden mee. Mens-erger-je-niet, sjoelen, dammen, rummikub, kaarten. En in de zomer kunnen we jeu-de-boulen als we willen. Lekker buiten.”

Trots

Op Princenlant. Mooie entree. En heel fijn, het winkelcentrum vlakbij. Dat wordt nu echt prachtig. Voor veel mensen van Princenlant een mooi loopje daarnaartoe. En voor mij ook een plek waar ik me veilig voel vanwege de fijne contacten met de andere bewoners.”