Brandweer heeft hulp nodig om koe uit sloot in Boxtel te halen

Meimerij In Maria’s bijkeuken mag je gerust je boterham opeten; kapelle­tjes nodigen uit tot moment van rust

LIEMPDE - Als de Sint-Jan een Huis van God is, vol eerbied en ontzag, is een Mariakapelletje de bijkeuken waar je gerust een meegebrachte boterham mag eten. De Meierij is bezaaid met knusse kapelletjes. Restanten van het Rijke Roomse leven, kleine oases van rust.