Bromfietser krijgt geen voorrang en botst op bestelauto in Schijndel

Motorrij­der valt in Sint-Oedenrode, omstanders tillen voertuig van bestuurder af

SINT-OEDENRODE - Een motorrijder is vrijdagavond tijdens een rit gevallen op de Bestseweg in het buitengebied van Sint-Oedenrode. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

15 juli