BSO, maar dan lekker buiten met sport en spel: Bolderburen begint ermee

Achter de schermen werkt Bolderburen aan de komst van een vijfde locatie voor buitenschoolse opvang in de gemeente Sint-Michielsgestel. ,,Nu komen eerst de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna vragen we de gemeente toestemming om op de locatie van Scouting Petrus Donders na de zomer te beginnen met de nieuwe outdoor-BSO. Scouting Petrus Donders is er razend enthousiast over als we bij hen neerstrijken. Wij zitten er dan op maandagen, dinsdagen en donderdagen. Scouting zelf in het weekeinde", vertelt Nathalie Boonstra van Bolderburen.