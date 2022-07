Buurtbewoners De Geelders vangen bot: ‘Natuurplan ARK geeft geen extra muggenoverlast’

Vanuit ’t Haantje de restaura­tie volgen van prachtig 17de-eeuws erfgoed in Sint-Michiels­ges­tel

SINT-MICHIELSGESTEL - Het is een meer dan uniek ensemble. Huize Haanwijk in Sint-Michielsgestel, met twee pachtboerderijen, binnenplaats, toegangspoort, het bakhuis en de wederopbouwschuur. Brabants Landschap is er zuinig op. Vandaar dat nu een tweede, grote restauratie gaande is.

23 juli