Café d’n Boer (1690) in Boxtel volgend jaar definitief dicht, ‘het is mooi geweest’

Cuypersge­noot­schap: ‘Interieur Kentalis is zeer kwetsbaar als er nieuwe plannen komen’

SINT-MICHIELSGESTEL - De Stichting het Cuypersgenootschap waarschuwt Koninklijke Kentalis en de gemeente Sint-Michielsgestel. ,,Als er een projectontwikkelaar aan de slag gaat met het Rijksmonument, het hoofdgebouw van Kentalis aan de Theerestraat in Gestel, wees dan op uw hoede. Bij herontwikkelingen zijn met name historische interieurs zeer kwetsbaar. Let daar goed op!”

3 juni