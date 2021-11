Café omzeilt coronaregels door bussen vol gasten mee naar België te nemen voor feesten

In Nederland moet de horeca sluiten om 20.00 uur sinds zaterdag. Daar heeft het Schijndelse café wat op gevonden. ,,We hebben heel wat moeten regelen, maar het is gelukt”, laat het café op Facebook weten. In de Belgische plaats Turnhout is een vestiging gevonden, waar de hele gelegenheid voor twee avonden naartoe verhuist. Met busladingen vol worden zo’n 250 gasten per avond naar Turnhout gebracht en na een feestavond om 02.00 uur weer naar Schijndel vervoerd.