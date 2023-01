Crisisnoodopvang asielzoekers op landgoed Velder moet eind maart geheel weg zijn

Waarschu­wing voor politiek: ‘Ouderen en jonge starters lopen nu weg uit Den Dungen’

DEN DUNGEN – Bouw meer voor ouderen die kleiner willen wonen én voor jonge starters, want die lopen nu weg. Dat kreeg DorpsGoed, de grootste oppositiepartij in Sint-Michielsgestel, deze week te horen op een avond over wonen in Den Dungen.

