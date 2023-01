Crisisnoodopvang Velder in Liempde mogelijk toch niet per 15 februari direct leeg

met video Gewonde ree uit hekwerk bevrijd in Schijndel

SCHIJNDEL - Benarde momenten voor een ree in Schijndel maandagochtend. Het dier kwam vast te zitten in het hekwerk bij een bedrijf en raakte daarbij flink gewond. De brandweer kon het beestje uiteindelijk bevrijden en liet het dier weer vrij in de natuur.

9:31