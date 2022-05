De Dommel verbiedt watergebruik uit sloten en rivieren. Aa en Maas wacht nog af

Vanwege de aanhoudende droogte verbiedt waterschap De Dommel vanaf dinsdag 17 mei het gebruik van water uit sloten en rivieren in het grootse deel van zijn gebied. In het gebied van Aa en Maas is het nog niet zo erg.

De waterafvoer van de oppervlaktewateren is sterk teruggelopen, vooral omdat er heel weinig regen is gevallen. Als de waterstand en de waterhoeveelheid nog verder zakken kan dat nadelige gevolgen hebben voor de waterkwaliteit en -kwantiteit.

Het water in de sloten en rivieren wordt ook gebruikt door agrariërs om hun gewassen te beregenen en als drinkwater voor hun vee. Beregening is met ingang van 17 mei verboden. Alleen Vee mag nog wel drinken en het water mag ook worden gebruikt om branden te blussen.

Tot die maatregel besluit het waterschap als de hoeveelheid water in de beken en sloten lager zijn dan 10 procent van de gemiddelden van afgelopen jaren.

Het waterschap heeft ook een vaarverbod ingesteld, maar dat geldt alleen nog maar voor een deel van rivier De Dommel. Op het traject vanaf de Belgische grens tot aan de Venbergse watermolen bij Valkenswaard is een vaarverbod ingesteld.

Situatie in gebied Aa en Maas

'Buurman’ waterschap Aa en Maas hoeft nog niet over te gaan tot een verbod op beregening met oppervlaktewater. Het beheersgebied van dit waterschap wordt op peil gehouden door Maaswater in te laten. Daardoor is Aa en Maas niet alleen afhankelijk van regenwater. Aa en Maas heeft de stuwen gebruikt om zoveel als mogelijk Maaswater in de sloten en beken te kunnen vasthouden.

Grondwater

Wel moest Aa en Maas samen met de drie andere Brabantse waterschappen een verbod instellen op het gebruik van grondwater voor beregening, omdat de grondwaterstanden onder de grenswaarde zijn gezakt. De maand februari was nog kletsnat, met twee keer zoveel regen als normaal. De waterschappen en boeren en natuurterreinbeheerder wisten ook veel water vast te houden.

Extreem zonnig

Maar in maart was extreem droog en zonnig. ,,De grondwaterpeilen zakten toen razendsnel door de vele zonuren, hoge temperaturen, nauwelijks regen en een verdrogende oostenwind Vooral op de hogere zandgronden is de situatie zorgelijk, die gebieden hebben het eerst last van droogte.”

,,We hebben nu wekelijks overleg over de situatie", aldus een woordvoerster van Aa en Maas. ,,En als het nodig is gebeurt dat vaker. Maar we hoeven nu nog geen verbod in te stellen.”



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.