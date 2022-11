De ‘Fem-Club’ is lyrisch, de EK-trui ligt nu in Den Dungen

DEN DUNGEN - Alle reden voor een leuk feestje in huize Van Empel in Den Dungen. Want de Dungense veldrijdster Fem van Empel won goud afgelopen weekeinde in het Belgische Namen. De EK-titel was ook een mooi cadeautje voor haar Schijndelse materialenman Eric van Overbeek. Want die was jarig op de EK-dag in België.