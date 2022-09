De gele bus van Hippe Gasten toert langs Boxtelse scholen, juffen headbangen gezellig mee

BOXTEL - Armen omhoog en springen maar. De rockband Hippe Gasten bezocht gisteren de Prinses Amaliaschool, Hub en de Molenwijkschool. Het slotoptreden van hun tour langs alle basisscholen in de gemeente Boxtel was spetterend.

Voor de eerste keer tijdens Hippe Gasten on Tour regent het. Continu. Maar dat mag de pret niet drukken. De leden van de rockband testen nog even het geluid voor hun optreden op het podium van hun gele Amerikaanse schoolbus. Intussen loopt docent Jessica van Leeuwen alvast met groep 5 naar buiten. Ze zijn de eersten. ,,We kunnen gewoon niet wáchten! Helemaal niet erg dat het regent. En kinderen vinden dat al helemaal geen probleem!”

De juffen headbangen mee

Zanger Jon van den Elsen geniet er zelfs van. ,,Heerlijk in de regen! Weten jullie wat rock-’n-roll is? Wilde muziek waar je gek op kunt doen! Jullie daar, laat eens zien hoe je moet headbangen!” Hij wijst naar de leerkrachten Margit en Rianne die even later volleerd op het podium gehoor geven aan zijn opdracht.

Waarna ze worden afgewisseld door dansers Ranil van Peperstraten en Lotte Timmermans tijdens het lied De Koning van de dansvloer, waarvoor zij de choreografie maakten. Diverse leerlingen beginnen synchroon met het duo te dansen.

Quote Weten jullie wat rock-'n-roll is? Wilde muziek waar je gek op kunt doen Jon van den Elsen, , zanger Hippe Gasten

Gerry Roche van CultuurBox kijkt lachend toe. ,,Dit optreden van de Hippe gasten is de start van ons Lokale Kunstmenu. We stellen elk jaar een educatief programma samen, het Lokaal Kunstmenu, en dat doen we samen met alle basisscholen. Dit jaar staat het in het teken van dans en literatuur. We organiseren het samen met Stichting Brede Scholen Boxtel en Buurtsport Boxtel.”

Terwijl ze begint mee te deinen, vervolgt ze: ,,De scholen hebben allemaal hun individuele programma, en het Lokale Kunstmenu is dan het gezamenlijke deel. Het voordeel hiervan is dat de scholen samen een voorstelling kunnen boeken, wat anders niet mogelijk zou zijn. Dit jaar dus de Hippe gasten.”

We want more!

En waarom de Hippe Gasten? ,,We zagen dat ze met een nieuwe tour bezig zijn, met onder meer het lied Koning van de dansvloer. Het leek ons supertof om dat te koppelen aan het jaarthema dans en literatuur.” Supertof, ja vinden de andere aanwezigen ook. ,,We want more”, roepen de leerlingen na afloop. Van den Elsen grinnikt: ,,Kijk maar op YouTube! Daar staan we ook op.”

De negenjarige Ilyn schiet in de lach. ,,Ik vind die muziek echt geweldig.” Waarop directeur Joris Spekle knikt. ,,Ja, echt fantastisch. Het overtreft mijn verwachtingen.”

Even een high five

En dan rijdt de fraaie schoolbus naar Hub, school voor speciaal onderwijs, waar ook de leerlingen van de Molenwijkschool zich verzamelen. ,,De scholen worden nu even samengevoegd”, legt Roche uit. ,,Dan hoeven de Hippe Gasten niet alles drie keer op te bouwen, want dat is in de regen niet zo fijn.” Terwijl de bandleden de boel weer optuigen, komen leerlingen van Hub spontaan naar hen toe. ,,Even een high five!”

Al bij het eerste nummer gaan de leerlingen helemaal los. ,,Hub Molenwijk”, zweept Van den Elsen de feestvreugde verder op. ,, Echt superleuk dit”, vindt Hub-leerling Ziam, terwijl hij het dansen moeiteloos combineert met filmen met zijn mobiel. ,,Ik had me er ook erg op verheugd.”