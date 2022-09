De Helden van Kien tot later open? Buurt hoopt vurig van niet, want ze zijn de overlast van besloten feestjes sowieso al zat

Omwonenden, ruim vijftien huishoudens verenigd in ‘Tien voor Kien’, kwamen eerder succesvol in actie tegen de komst van een klimbos in Park Kienehoef. Nu voelen ze zich opnieuw voelen genoodzaakt hun woongenot te beschermen. Ron Claessen: ,,Het is een schitterend park, er gebeuren veel mooie dingen. Maar na 22.00 uur moet het stil zijn. Dat is een harde afspraak.”

Voortaan tot 01.00 uur doorgaan

De gemeente wil dat nu echter veranderen. In het ontwerpbestemmingsplan staat namelijk dat een besloten feest of bijeenkomst op vrijdag en zaterdag voortaan tot 01.00 uur mag doorgaan. Gasten moeten uiterlijk om 02.00 uur de locatie verlaten.

Op de andere dagen stopt het een uur eerder. En als er geen besloten feest is, mogen vanaf 22.00 uur geen nieuwe gasten meer binnen. De aanwezige gasten dienen dan om 24.00 uur te zijn vertrokken.

Quote Het is ook niet eerlijk tegenover andere horecaon­der­ne­mers die serieus hebben overwogen om hier te starten. Velen haakten juist af vanwege die openings­tij­den Ron Claessen, Omwonende

Maar omwonenden houden vast aan de ‘oude’ regels. ,,Het is ook niet eerlijk tegenover andere horecaondernemers die serieus hebben overwogen om hier te starten”, zegt Claessen. ,,Velen haakten juist af vanwege die openingstijden. De huidige ondernemer ging wel akkoord, nam het risico.”

Ook de sluitingstijd van 22.00 uur is al langer punt van discussie. Horecaondernemer Rob Jansen van De Helden van Kien zegt dat 22.00 uur momenteel inderdaad ‘uitgangspunt’ is. Maar: ,,Dat wil niet zeggen dat aanwezige gasten op dat tijdstip ook dienen te vertrekken. Er worden alleen geen nieuwe gasten meer toegelaten.”

Van meet af onduidelijkheid over de regels

Jansen zegt dat van meet af aan onduidelijkheid bestaat over de regels. ,,Na overleg met gemeente en omwonenden is in 2016 afgesproken om niet direct na de opening een juridische strijd aan te gaan, maar in goed overleg te komen tot duidelijkheid.”

In het ontwerpbestemmingsplan hamert de gemeente op het belang van De Helden van Kien als dé financiële drager van Streekpark Kienehoef. Ze wil dat de onderneming financieel gezond is en blijft, zodat investeringen gedaan kunnen blijven worden. ‘Met de huidige openingstijden staat de haalbaarheid onder druk’, stelt de gemeente. ‘Dit in tegenstelling tot wat eerder, bij indiening van het horecaconcept bij de gemeenteraad, werd gedacht. Met dat concept worden de geraamde opbrengsten niet gehaald’.

Quote Mensen staan buiten onder een grote overkap­ping te feesten. Ook geluids­boxen staan dan buiten. Vreselijk, dat gebonk Bert Smith, omwonende

Omwonenden hebben hieraan geen boodschap. Claessen: ,,We hebben het gevoel dat de plannen er doorheen worden geduwd, maar zo verkwanselen ze het park. Ik snap dat bruiloften en feesten geld opbrengen, maar dan toch echt binnen de afgesproken regels. Hoe ze dat financieel bolwerken, is hun probleem.”

‘s Avonds vaak de deuren open

Overbuurman Bert Smith is het vertrouwen in de horecaondernemer kwijt. ,,Tegen beloften in zetten ze ‘s avonds vaak de deuren open. Mensen staan buiten onder een grote overkapping te feesten. Ook geluidsboxen staan dan buiten. Vreselijk, dat gebonk. Binnen is het eigenlijk gewoon te klein voor een feestzaal.”

Ron Claessen: ,,Wie zijn bruiloft in dit park viert, wil natuurlijk júist genieten van de omgeving. Feestgangers zijn uitbundig, gaan naar buiten en zwerven over het terrein. Ook bij vertrek vanaf het parkeerterrein horen we ze nog. Echt, we zijn niet flauw: de tennis- en de hockeyclub hebben ook geregeld een feestje. Geen probleem. Maar er zijn grenzen.”

Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met woensdag 7 september ter inzage.