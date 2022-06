De Kleine Aarde is definitief verkocht, 1,8 miljoen euro is binnen

Bestuurder Joost en wethouder bakkeleien over tempo woningbouw, ‘het kan sneller, het kan niet sneller’

BOXTEL - Bouwen, bouwen, bouwen. Ook in Boxtel is dat hard nodig. Er liggen drie, vier projecten op tafel, waar zo kan worden begonnen. ,,Maar het wachten is op de gemeente’’, stelt directeur bestuurder Rob Dekker van woonstichting Joost. Volgens wethouder Wim van der Zanden is is dit te gemakkelijk gezegd.

