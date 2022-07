De prijzen gaan omhoog, maar de Schijndelse kermis moet wel betaalbaar blijven: ‘Gemeente vraagt minder pachtgeld’

SCHIJNDEL - Voldaan likken zusjes Kaya (5) en Lizzy (9) op het tijdelijke terrasje naast Het Spectrum aan hun ijsjes. ,,We zijn met oma naar de kermis geweest”, zegt de oudste. ,,Ik ben zowat overal in geweest; in dat hoge draaiding, in de Cakewalk en de Breakdance. Het was superleuk!”

,,Ik moest vandaag oppassen”, zegt oma Marina van Lieverloo uit Den Dungen die heeft meegeluisterd. ,,Oma heeft haar kleindochters verwend en ze op een ‘rondje kermis’ getrakteerd. Deze kermis is duurder dan in Den Dungen, maar ja, in Schijndel staan ook grotere dingen.”

Maximale ritprijs

Op een aantal kassaruiten bij de attracties ziet het kermispubliek zaterdagavond precies waar het in deze tijden van inflatie aan toe is. ‘De maximale ritprijs is vastgesteld op 2,50 euro’ is bijvoorbeeld te lezen op een bordje in de kassa bij ‘de Techno-dance’ van Jordy Bosters (27). De jonge exploitant uit Vught kocht de attractie in september 2021 tijdens de coronaperiode. ,,Een koopje in lastige tijden? Dat nou ook weer niet”, reageert hij. ,,Je hebt er nog steeds een heel mooi huis voor.”

,,Het is met het virus op de achtergrond wel een risico inderdaad”, zegt Bosters. ,,Steeds als ik het woord corona hoor, lopen de rillingen over mijn rug. Met die verhoogde prijs van 2,50 is het net iets makkelijker om alle kosten rond te breien”, vertelt hij. ,,De kosten rijzen ook bij ons de pan uit. Ik red het met de centen, maar ik ga nou ook weer niet met gevulde zakken naar huis.”

Opa en wethouder Jan Goijaarts opende zaterdagmiddag de kermis en is ’s avonds weer in Schijndel te vinden. Hij ziet niet zonder trots dat zijn kleinkinderen Jens en Mats de pluim in de rups-attractie Cocoon bemachtigen. ,,Ze zijn sportief ingesteld. Ze proberen die flos straks zeker nog een keer te pakken”, weet hij.

‘Lekker vrij bewegen’

Volgens de wethouder is de kermis Schijndel weer een kermis zoals die moet zijn. ,,Gewoon weer lekker vrij bewegen. Geen hekken of rijen op afstand voor de ingang, geen verplichte looprichting meer. De kermis moet voor zoveel mogelijk mensen redelijk betaalbaar blijven. Vandaar die maximumprijs. We hebben als gemeente ook wat minder pachtgeld gevraagd. De exploitanten waren er tevreden mee.”

‘Geen voorstander van hogere ritprijs’

,,Ik ben geen voorstander van die verhoogde ritprijs”, aldus de Brabantse exploitant Johan Paashuis . ,,Ik moet nu 2 euro voor een ritje in de draaimolen vragen. Daarom adverteer ik ook met een tienritten-bon. Dan kost een rondje in de draaimolen omgerekend 1 euro 25. Er is ook die andere kant van de medaille. In steeds meer cafés betaal je vlotjes drie euro voor een glas bier. Het gas, water en licht gaat bij ons allemaal omhoog hè. Bovendien hebben we als kermisexploitanten vanwege corona twee jaar zowat geen inkomen gehad.”

Te koop

Voor de inmiddels 71-jarige exploitant uit Vught is Schijndel pas zijn eerste kermis van dit seizoen. ,,Ik wil het vanwege mijn leeftijd rustiger aan gaan doen”, zegt hij. ,,Drie kermissen dit seizoen; Schijndel, Rooi en Gennep. Ik verhuur de draaimolen ook geregeld aan inrichtingen waar mensen met beperkingen wonen. Mijn draaimolen staat inmiddels te koop. Mijn vrouw zit vaak thuis. We hebben onlangs een paar nieuwe fietsen gekocht. We hopen straks samen nog wat meer van het leven te gaan genieten.”

