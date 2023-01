De telefoon rinkelt bij Rien: de populier is weer populair

Nieuwe regels voor buitenge­bied Best gaan nog niet in: provincie hekelt onderdelen van bestem­mings­plan

BEST - Er werd jaren aan gewerkt, maar de nieuwe regels voor het Bestse buitengebied gaan voorlopig nog niet in. De provincie ligt dwars en nu moet eerst de rechter zich erover buigen. ,,Tot de uitspraak er is, blijft het hele bestemmingsplan geschorst.”

13:39