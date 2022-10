‘Dertig kilometer in de kernen’ zijn de telkens terugkerende toverwoorden van Veilig Verkeer Gestel

Snoeihout buitenge­bied Meierij­stad voortaan in november en maart opgehaald

MEIERIJSTAD - Het was lange tijd onduidelijk hoe bewoners van het buitengebied van hun snoeihout afkomen. Ze mochten dat afval altijd opstoken, maar dat is niet meer toegestaan. Nu is er duidelijkheid: De gemeente komt het ophalen.

10 oktober