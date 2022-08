Dorpszeskamp Berlicum verhuist naar Nijvelaar

UPDATE Opvang van maximaal 150 Oekraïners in voormalige Rabobank in Boxtel

BOXTEL - In het voormalige pand van de Rabobank aan de Stationsstraat in Boxtel worden vanaf 1 oktober maximaal 150 vluchtelingen uit de Oekraïne opgevangen. Op die datum ook was het al de bedoeling dat de opvang in De Kleine Aarde wordt gesloten.

17 augustus