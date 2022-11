Drank, drugs en de druk van social media. Boxtelse jongeren luchten hun hart en zoeken naar balans

BOXTEL - Wat houdt jongeren in Boxtel bezig? Dat werd deze week duidelijk tijdens de talkshow Praat. Geen onderwerp werd geschuwd. ,,Ik vind dat het beleid in Boxtel zich meer moet richten op jongeren die het thuis niet gemakkelijk hebben.’’

,,Social media worden snel onderschat door jongeren.” Met deze uitspraak pakte cabaretier Steven Brunswijk meteen de aandacht van diverse Boxtelse jongeren tijdens de Talkshow Praat. Heel toepasselijk ging de jeugd dit keer in gesprek in café 't Hart van Boxtel, want het ging tenslotte om thema's als drank, drugs, seks en sociale media. En dan specifiek gericht op de vraag: ‘Waar ligt de grens?’

Vanuit zijn club Brabo’s aan de overkant van de Markt hoefde Brunswijk slechts over te steken om aan te schuiven aan de talkshowtafel bij presentatrice Maartje van der Lee. De organisatie van de Boxtelse praatavonden is in handen van de bibliotheek van Boxtel en het lokale weekblad Brabants Centrum. Deze keer verzorgden studenten van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg de invulling.

‘Haatreacties komen voort uit jaloezie’

Quote We moeten minder over elkaar oordelen. En het daar al over hebben met kinderen op de basis­school Laura Mazza, student Doel van de avond: het gesprek op gang brengen over thema’s die leven onder Boxtelse jongeren. ,,In het begin was ik er de hele dag mee bezig als ik negatieve reacties kreeg op social media”, zegt Brunswijk. ,,Maar nu doet het me niks meer. Zorg dat je mensen om je heen hebt die om je geven, zoals je familie en vrienden. Dan kun je ertegen.”

Hij heeft nog een tip. ,,Mensen die haatreacties sturen, zijn jaloers op je. Ze zijn onzeker. Je beledigt alleen andere mensen als je niet sterk in je schoenen staat.” Dat is een nuttig inzicht voor de Boxtelse student Laura Mazza. ,,Ja, klopt. We moeten minder over elkaar oordelen. Ik denk dat het slim is om het hierover te hebben met kinderen op de basisschool. Op de middelbare school is dat al te laat.”

Stijn Broks trekt het breder. ,,Ik vind dat het beleid in Boxtel zich meer moet richten op jongeren die het thuis niet altijd gemakkelijk hebben. Vroeger hadden ze jongerencentrum B-town; ze moeten echt weer meer aandacht krijgen. Organiseer een jeugdvoetbaltoernooi en dergelijke. Anders hangen ze maar nutteloos rond.” Hij heeft nog meer tips: ,,Verder zou de politie er moeten zijn als de cafés sluiten; nu zijn ze altijd te laat. Met als gevolg vechtpartijen en geruzie. En nog iets: veel jongeren gaan uit in Den Bosch en Eindhoven. Zorg dat ze in Boxtel willen blijven; ook beter voor de horeca.”

Safe space opgericht

Over het onderwerp seksualiteit kan Brian ter Beek meepraten: hij heeft de LHBTIQ-beweging in Boxtel opgericht. ,,Dat heb ik zelf niet gehad toen ik twaalf was. Ik voelde me heel eenzaam omdat ik homo ben. Daarom heb ik een safe space opgericht voor jongeren, in B-town.”

En gast Elysa van der Ven vertelt open over haar alcoholisme. ,,Voor mij was de grens toen ik twee jaar geleden met kerst in mijn eentje verder ging met drinken. De angst in de ogen van mijn vriend toen hij mij probeerde wakker te maken. Toen besefte ik dat ik een grens over was gegaan.”

Jolijn van der Linden vindt het ‘heel goed’ om stil te staan bij alcoholgebruik. ,,Als ik de ene week te vaak drink, dan doe ik de week daarna wat rustiger aan. In mijn vriendenkring zijn we er op gericht om gezond te eten en te sporten. Zodat er wel een balans is.”

