Drie plekken in Meierijstad opgenomen in de Liberation Route Europe

Dropzones

Een van de eerste dorpen die tijdens Operatie Market Garden werd bevrijd, was Eerde. Deze grootscheepse luchtlandingsoperatie begon op 17 september 1944. Duizenden Amerikaanse, Engelse en Poolse paratroopers landden op verschillende dropzones nabij Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. Hun opdracht was om zo snel mogelijk wegen en bruggen te veroveren en bezet te houden, zodat het XXXe Britse Legerkorps via die weg naar Arnhem kon doorstoten. De Slag om Arnhem werd later verfilmd in A brigde too far.