Drugsdealer met 125 zakjes drugs verstopt achter autoradio aangehouden in Boxtel

De bever is een prachtige lastpak: ‘We moeten hem heel goed in de gaten houden’

DEN BOSCH/BOXTEL - Kopzorgen voor de waterschappen. Want in het najaar schoppen de beverouders hun pubers de deur uit. Die pubers komen dan steeds vaker op plekken terecht waar dat niet gewenst is, zelfs gevaarlijk. Hoe moeten we omgaan met dit dier?

20 oktober