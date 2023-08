Een drugshol in Empel? Nee hoor, dat ligt net wat anders

Bewoners recreatie­park blij met duidelijk­heid: permanent recreëren mag, permanent wonen niet. ‘Nu kan ik hier oud worden’

BOXTEL - Het is heerlijk wonen op Dennenoord: lekker in het groen in je bungalow of chaletje. Geen wonder dat veel onderkomens op het Boxtelse recreatiepark het hele jaar door bewoond worden. Het probleem is alleen dat je helemaal niet permanent mág wonen op het park, en daarom gaat de gemeente daar nu een einde aan maken. Toch liggen de meeste bewoners daar niet wakker van.