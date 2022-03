Een nieuwe duofiets maakt de wereld weer groter

LIEMPDE - Het was zaterdag feest bij woonvoorziening Den Dries van Cello in Liempde. Onder luid applaus en versierd met ballonnen zag de nieuwe aanwinst van de groep voor het eerst het daglicht: een elektrische duofiets.

Bewoonster Lieve en begeleider Mandy van Aarle maakten samen het eerste rondje door de wijk. ,,Het gaat best hard”, vertelt Lieve enthousiast. ,,En het is zo gezellig dat er iemand naast je zit.” Ook Van Aarle is blij met de mogelijkheden die de nieuwe fiets biedt aan de achttien bewoners, die allemaal een beperking hebben.

Bewegen wordt moeilijker

,,Met het verstrijken van de jaren wordt het steeds moeilijker om onze bewoners in beweging te krijgen. Fysiek gaat fietsen minder makkelijk en sinds corona is het nog lastiger om tot de broodnodige beweging te komen. Dit zal met deze fiets weer wat beter gaan. Er kan nu personeel, familie of een vrijwilliger mee. Tijdens een tochtje is er dus begeleiding en het is minder inspannend.”

Rechterbeen

Bewoonster Dien heeft aanvankelijk twijfels. ,,Mijn rechterbeen wil niet meer.” Tot ze hoort dat je op deze fiets niet zo hard hoeft te trappen en je er niet alleen op zit. ,,Misschien moet ik het dan toch eens proberen.”

Christ van Eekelen, al ruim veertig jaar vrijwilliger bij Den Dries, werd vorig jaar gebeld door het Platform voor mensen met een beperking Boxtel. Vanwege corona was er wat budget over, of Den Dries nog wensen had?

8000 euro

De gedroomde fiets, toch ruim achtduizend euro, werd voorzichtig geopperd. Stichting Vrienden van Cello leverde een bijdrage, evenals Stichting Sjef van de Laar en Rotary Boxtel-Oirschot-Haaren. Het team ‘Boxtelse Moppen’, dat een tweede plaats behaalde tijdens de laatste De Bokselse Kwis, stelde hun prijzengeld beschikbaar.

Bewegen doet ze goed

,,Een fiets als deze vergroot de bewegingsruimte van de bewoners weer”, aldus van Eekelen. ,,Bewegen doet ze zo goed. We proberen dat op allerlei manieren voor elkaar te krijgen, onder meer met jeu de boules en sjoelen, en nu dus met deze fiets. De accu kan zeker vijftig kilometer aan, dus er kunnen mooie rondes gemaakt gaan worden.”

Verrijkend

Frank Knuvers van Stichting Vrienden van Cello benadrukt dat het belangrijk is dat dit soort initiatieven vanuit familieleden en vrijwilligers worden geïnitieerd. ,,Wij dragen graag bij, altijd aan zaken die het welzijn van onze bewoners ten goede komen. Vaak zijn dit spullen waarvoor de Wet langdurige Zorg ontoereikend is, maar die wel verrijkend zijn voor onze cliënten.”

Ook bewoner Twan fietst samen met Van Aarle zijn eerste rondje. ,,Nou Twan, je had er aardig de vaart in”, klinkt het na afloop. De duofiets maakt de wereld groter dan Den Dries.