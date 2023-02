Een tuin, twee ezels en een hostiebakkerij in Liempde om mensen op rechte pad te zetten

Praten over zelfdoding Rooi: ‘We moeten er niet omheen draaien’

SINT-OEDENRODE Durf jij het gesprek aan te gaan over zelfdoding? Mogelijk geeft een van de ‘1K Z1E J3-bankjes’ in Meierijstad je een duwtje in de goede richting. ,,Mensen delen vaker hun verhaal.”

