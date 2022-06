Energiecoöperatie maant Meierijstad tot spoed: harder trekken aan energietransitie

De gemeente Meierijstad spreekt deze maand met inwoners over hoe de energietransitie kan worden gerealiseerd en over de consequenties. Er zijn meerdere bijeenkomsten belegd over verschillende thema’s. Over hoe het moet met toekomstige duurzame energievoorziening in de gemeente, denkt de Energie Coöperatie Meierijstad (ECM) al veel langer na.