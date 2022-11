Energietoeslag doneren aan Vincentius: ‘Laat geld terecht komen bij wie het heel hard nodig heeft’

Koken & Eten Havermelk is hot, maar is het wel een gezond alterna­tief voor melk?

In koffiebars en restaurants is havermelk volledig ingeburgerd en ook in de supermarkt doet deze melkvervanger het steeds beter. Een merk als Oatly slaagde er zelfs in om haver een cool imago aan te meten. Is het ook een gezond alternatief voor melk? En wat is nu het meest duurzaam: amandel-, soja- of havermelk?

17 november