Extra zet woningbouw Gestel: 600 nieuwe huizen tot 2026

Anton Kristen, oud-directeur van kaarsenfa­briek Bolsius overleden: ‘Van enorme invloed en waarde geweest’

SCHIJNDEL - Anton Kristen, oud-directeur van kaarsenfabriek Bolsius, is onlangs overleden. Kristen ontwikkelde de Schijndelse onderneming tot de grootste kaarsenfabrikant van Europa met een jaaromzet van zo’n 170 miljoen euro. Bolsius werd in 1870 opgericht in Schijndel, waar nog steeds het hoofdkantoor is gevestigd. De vlaggen hingen als eerbetoon halfstok.

28 april