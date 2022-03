Formatiegesprekken Sint-Michielsgestel van start: voorkeurstemmen bekend

SINT-MICHIELSGESTEL - Een paar verrassingen bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in Sint-Michielsgestel. Emma van Roosmalen werd met voorkeurstemmen (293) gekozen voor D66 in de raad van Gestel. Toch geeft ze haar zetel aan de lijsttrekker Cees Koopmans.

Christel Heijmans kwam bij de politieke partij DorpsGoed bovendrijven met 170 stemmen en gaat wel in de raad zitten.

Dat blijkt na het definitief vaststellen van alle tellingen door het centraal stembureau, dat maandag bijeenkwam in De Meander om het proces-verbaal op te maken van de verkiezingen in Sint-Michielsgestel. Dinsdagavond beginnen de formatiegesprekken over een nieuwe coalitie voor Gestel.

Er voor gaan

,,Als je wordt gekozen met voorkeurstemmen, dan vind ik ook dat je er voor moet gaan. Dus neem ik mijn zetel maar wat graag in bij DorpsGoed in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel”, zegt Christel Heijmans. Ze kreeg na lijsttrekker Mariska Sturkenboom (711) het hoogst aantal stemmen op de lijst: 170. Toine van Vught kreeg 150 stemmen en krijgt daarmee ook een zetel in de raad.

Zetel afstaan

Anders ligt dat bij D66. Koopmans kreeg net wat minder stemmen dan Van Roosmalen. Met 293 stemmen werd ze met voorkeur in de raad gestemd. Toch ziet ze af van de raadszetel. ,,Dat heeft te maken met haar drukke werkzaamheden”, licht Koopmans toe. ,,Het komt niet goed uit nu ze druk is met haar werkzaamheden rond het onderwerp medicijnresten. Er is overeenstemming over dat ik de zetel overneem.”

Voorkeur

Bij de Gestelse coalitie komen Yvonne Matthijsse (333 stemmen) en Frans den Otter (293 stemmen) met voorkeur in de raad. Bij GroenLinks/PvdA staat Sam Goossens met 720 stemmen op nummer een, Keme van Putten op twee met 299 stemmen.

CDA krijgt met vier zetels, allemaal met voorkeur gestemd, Lianne van der Aa (598), Femke Klomp (344), Kirk den Otter (327) en Harvy Schouten (208 stemmen) in de raad.

Vader en dochter

De PPA ziet Peter Raaijmakers met voorkeur op een met 1245 stemmen, Bert van Druenen met 947 op twee, Joep Meijs met 224 op drie, Ingrid Buckx (185) op vier en Amber van Druenen (dochter van Bert van Druenen) op vijf met 154 stemmen. Sander van de Brand volgt op zes met 54 stemmen en Ad Verhoeven op zeven met 70 stemmen.

Gesprekken

De samenstelling van de gemeenteraad gaat natuurlijk nog wijzigen als eenmaal een nieuw college is gekozen en de nieuwe coalitie is gesmeed. Dan schuiven gekozen raadsleden door naar de collegetafel en gaan deel uitmaken van burgemeester en wethouder. De lege stoelen in de raad worden opgevuld vanuit de kandidatenlijst. De formatiegesprekken met alle partijen beginnen dinsdagavond en worden door Rick Groetelaers en Peter Raaijmakers van de PPA begeleid.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.