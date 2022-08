Franse lerares Ria ter Meulen (1920-2022) overleden

Het was vroeger een aparte belevenis om van Ria ter Meulen Franse les te krijgen. Met het Franse werkboek en theorieboek van de serie ‘On n’y Va’ in de hand probeerde Ter Meulen op behoorlijk strenge wijze de leerlingen van beide scholen de liefde voor de Franse taal bij te brengen.

Vieze nagels

Als je de klas in kwam mocht je de handen op het lessenaartje leggen. Wie vieze 'grafnagels’ had, en daar controleerde ze nogal eens op, mocht naar de wc om eerst de handen te wassen. Blijkbaar kon je geen Frans leren met vuil onder de nagels. Orde en netheid, daar was Ter Meulen zeer op gesteld.

Het paste ook wel in de tijdsgeest van begin jaren zeventig, toen onder meer op de Bracbant Havo zuster mère Eugenie aan het roer stond. Niet zelden stond zij met een grote bel in de trappenhal de leerlingen tot spoed te manen die in de file van de ene les naar de andere in het kloostergebouw op weg was.