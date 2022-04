Gasleiding geraakt bij werkzaamheden van Ziggo in Liempde

update Verdachte aangehou­den voor massale vechtpar­tij in Sint-Michiels­ges­tel, waardoor man (20) in ziekenhuis kwam

SINT-MICHIELSGESTEL - Bij een massale vechtpartij in de Sint Michielsstraat in Sint-Michielsgestel is zaterdag een 20-jarige man uit Oisterwijk gewond geraakt. De politie meldt woensdag dat een eerste verdachte is aangehouden, een 20-jarige man uit Sint-Michielsgestel.

6 april