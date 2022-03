Geen ontkomen aan: ‘Ook in Gestel weilanden vol zonnepanelen’

SINT-MICHIELSGESTEL - De discussie om over te stappen naar duurzame energie krijgt door de oorlog in Oekraïne en de huidige energiecrisis met hoge brandstofprijzen een nieuwe dimensie. Dat voorspelt wethouder Eric van den Dungen van Sint-Michielsgestel. ,,We ontkomen er bijna niet aan om straks ook weilanden vol zonnepanelen te leggen.”

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel koos in het nabije verleden ervoor om zeker tot 2030 geen windturbines te laten bouwen. Wethouder Eric van den Dungen (duurzaamheid) blikt aan het einde van de zittingsperiode van dit college van burgemeester en wethouders in Gestel vooruit naar de komende jaren.

,,Die keuze van voorlopig geen windenergie heeft zeker consequenties voor wat we dan de komende jaren wél moeten doen. Daarbij ontkomen we er niet aan om ook in het buitengebied zonnevelden vol panelen aan te leggen. Als we tenminste de opgave willen volgen van de Regionale Energie Strategie en af willen van fossiele brandstoffen.”

Daken niet geschikt

Van den Dungen memoreert nog maar eens dat Gestel tot nu toe veertien bedrijven in de gemeente heeft gevonden die graag aan de slag willen met zonnepanelen op bedrijfspanden. ,,Dat heeft het werk van de zonnecoach, bemiddelaar namens de gemeente, nu opgeleverd. Dat is niet zo’n hele grote oogst. Maar dat komt ook doordat een aantal bedrijven niet de juiste dakconstructie heeft voor het dragen van zonnepanelen. Dan moet je ook het dak aanpakken voordat je panelen legt. Dat is erg kostbaar.”

Opslag in accu’s

De Gestelse wethouder verwacht in de toekomst nog wel meer van nieuwe technieken. ,,In sub-regionaal verband kijken we daar naar. Dan denken we aan de opslag van energie in accu’s. Dat gaat zich vast snel verder ontwikkelen. Dat zie je al in de auto-industrie met elektrische auto's, waarvan het kilometerbereik steeds groter wordt.”

Bewust maken

Ondertussen prijst Van den Dungen zich ook gelukkig met ‘laaghangend fruit’ waarmee Sint-Michielsgestel haar inwoners de laatste jaren meer bewust heeft gemaakt van energieverbruik en wat bewoners in het klein kunnen doen om veranderingen teweeg te brengen. ,,Denk aan simpele acties en voorlichting over dingen zoals het gebruik van tochtstrips of van folie achter de verwarming en de inzet van energiezuinige lampen. Ook op het gebied van duurzaam watergebruik hebben we de regentonnenactie ingezet. Het is wenselijk om zulke acties ook door te zetten in een volgende bestuursperiode."

Capaciteit op het net

De grote crux voor de komende jaren blijft wel dat er ook in het gebied van Sint-Michielsgestel voldoende capaciteit is om duurzame energie terug te leveren aan het net. ,,Regionaal hebben we overleg met netbeheerder Enexis hierover. Want je kunt natuurlijk wel iedereen aan de zonnepanelen willen hebben, maar als het energienet dat niet aan kan, dan is dat een groot probleem.”



