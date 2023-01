Geen treinen tussen Boxtel en Eindhoven door ongeval

Vrouw (19) uit Boxtel omgekomen bij verkeerson­ge­luk in Marokko, ook drie gewonden

BOXTEL - Een 19-jarige vrouw uit Boxtel is eerder deze maand om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Marokko. Dat nieuws bevestigt een wijkagent. De Marokkaanse gemeenschap in en rondom Boxtel neemt vrijdagavond afscheid van haar, onder meer in de Al-Fath Moskee in Boxtel.

19 januari