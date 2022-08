Geen treinen tussen Eindhoven en Boxtel, maar niet zonder reden: dit gebeurt er op het spoor

Bouw twintig woningen Jorishof in Boxtel komt in zicht

BOXTEL - Het is al een proces van jaren, maar nu lijkt er schot te komen in de bouw van twintig woningen aan de Eindhovenseweg in Boxtel, op de plek waar voorheen Joris Meubelen zat. De vraag is nog hoe er een veilige oprit naar de Eindhovenseweg wordt gemaakt.

5 augustus